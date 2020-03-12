MSB: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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Kaynak: DHA
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