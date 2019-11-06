İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MSB: Son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB: Son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB: Son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

 

 

 

 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT