MSB son rakamı açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğu belirtildi.

Bakanlık Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı