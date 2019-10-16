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  3. MSB son rakamı açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

MSB son rakamı açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğu belirtildi.

MSB son rakamı açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğu belirtildi.

Bakanlık Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı

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