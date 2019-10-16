MSB son rakamı açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğu belirtildi.
MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğu belirtildi.
Bakanlık Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı ?? pic.twitter.com/ci2EmtgwNA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı
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