MSB sosyal medyadan paylaştı: Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin

Rasulayn'da hayat normale dönüyor. MSB, Twitter hesabından Rasulayn'daki bir Suriyeli'nin videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımını şu şekilde yaptı:

"Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin:

Türk askerine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi."

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı