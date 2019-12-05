MSB sosyal medyadan paylaştı: Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rasulayn'da yaşayan bir Suriyeli'nin videosunu paylaştı.
Rasulayn'da hayat normale dönüyor. MSB, Twitter hesabından Rasulayn'daki bir Suriyeli'nin videosunu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı paylaşımını şu şekilde yaptı:
"Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin:
Türk askerine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi."
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı
Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin:— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019
Türk askerine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. pic.twitter.com/ibdeHY8MZS
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