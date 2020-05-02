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MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid-19'la...

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid-19'la mücadele kapsamında hijyenik şartları sağlamak maksadıyla mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanılıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA




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