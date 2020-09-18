MSB, TCG Gediz Fırkateyni atış eğitiminin başaryla tamamlandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir" denildi.