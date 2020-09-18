MSB, TCG Gediz Fırkateyni atış eğitiminin başaryla tamamlandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiği bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir" denildi.