MSB: "Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyadlıların yol sorunlarının çözüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; "Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı" diye teşekkür etti."
Kaynak: İHA
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