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  3. MSB: "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, 5 terörist teslim oldu"

MSB: "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, 5 terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: "Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor, 5 terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Nusaybin'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

Kaynak: İHA




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