MSB, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: HAVA KUVVETLERİMİZ TARAFINDAN VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı tartafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

İşte MSB'nin paylaşımı