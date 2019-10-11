MSB, teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını paylaştı
MSB, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı.
MSB'DEN AÇIKLAMA: HAVA KUVVETLERİMİZ TARAFINDAN VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı tartafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.
İşte MSB'nin paylaşımı
Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/LHlfa9nlGq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019
Etiketler : MSB, iha, Barış Pınarı Harekatı
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