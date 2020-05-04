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  3. MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”

MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemelerinin Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini bildirdi.

MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemelerinin Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”

MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”

Kaynak: İHA




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