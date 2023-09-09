MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakanlık, TSK'nın terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değer çerçevesinde sürdüreceğini vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele etmektedir. Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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