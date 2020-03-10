İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı başladı

MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısının başladığını duyurdu.

MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısının başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT