MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısının başladığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısının başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.
Kaynak: DHA
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