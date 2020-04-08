MSB: Türkiye'nin sağlık malzemelerini götüren uçak Karadağ'a doğru yola çıktı

AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından maske ve eldiven atıkları için genelge