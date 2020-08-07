MİT ve TSK'den PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli olarak yürüttüğü çalışmanın sonucunda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."