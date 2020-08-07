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  3. MİT ve TSK'den PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'den PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonucu Irak'ın Asos bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT ve TSK'den PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli olarak yürüttüğü çalışmanın sonucunda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.  Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

 

 



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