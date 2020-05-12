MSB: "Yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin annelerini ziyaret ettik"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anne Günü dolayısıyla yurt genelindeki şehit annelerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anneler Günü dolayısıyla yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin annelerini evlerinde ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA