MSB'den 29 Ekim paylaşımı

Türkiye Cumhuriyetinin 96.yılı nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda” Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. “ denildi. Paylaşımın altında ayrıca bir video da paylaşıldı.

Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

??29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.??#MustafaKemalAtatürk #MSB #TSK pic.twitter.com/yKPCI0rnzS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Ekim 2019