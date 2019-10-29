MSB'den 29 Ekim paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhuriyetinin 96.yılı nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda” Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. “ denildi. Paylaşımın altında ayrıca bir video da paylaşıldı.
Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Ekim 2019
??29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.??#MustafaKemalAtatürk #MSB #TSK pic.twitter.com/yKPCI0rnzS
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