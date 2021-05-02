MSB'den acı haber: Roketli saldırıda 1 çocuk öldü: 2 kişi yaralandı Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK/YPG Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de tarlada çalışan sivillere roketli saldırı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve bir sivil yaralandı.

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