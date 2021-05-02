MSB'den acı haber: Roketli saldırıda 1 çocuk öldü: 2 kişi yaralandı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK/YPG Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de tarlada çalışan sivillere roketli saldırı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve bir sivil yaralandı.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada Terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de tarlada çalışan sivillere roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Bakanlık, saldırıda bir çocuğun hayatını kaybetti, annesi ve bir sivilin de yaralandığı bilgisini aktardı.
Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı. pic.twitter.com/xf73FDIgxL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021
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