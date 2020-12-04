MSB'den açıklama: 17 terörist etkisi hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde Uzman Çavuş Altun’un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.

Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu" ifadelerine yer verildi.