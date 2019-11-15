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  3. MSB'den açıklama: 5 PKK’lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

MSB'den açıklama: 5 PKK’lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'den açıklama: 5 PKK’lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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