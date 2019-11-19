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MSB'den açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den açıklama: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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