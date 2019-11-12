MSB'den açıklama! Kandil ve Metina'ya hava harekatı düzenlendi
MSB'den açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 6 terörist düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildi.
MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
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