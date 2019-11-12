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  3. MSB'den açıklama! Kandil ve Metina'ya hava harekatı düzenlendi

MSB'den açıklama! Kandil ve Metina'ya hava harekatı düzenlendi

MSB'den açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB'den açıklama! Kandil ve Metina'ya hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 6 terörist düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildi.

MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

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