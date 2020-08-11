MSB'den açıklama: Misakımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığından yapılan videolu paylaşımda, MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerinin refakat ve koruması altında olduğu görüldü.

"MİSAKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR"

Milli Savıunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşım paylaşım şu şekilde:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının helikopterden çekilen görüntüleri de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: