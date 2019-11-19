MSB'den açıklama: PKK/YPG saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi
MSB'den yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.
Etiketler : MSB, açıklama, Barış Pınarı Harekatı
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