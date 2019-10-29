MSB'den açıklama: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada rejim unsuru 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.
İşte MSB'nin paylaşımı
Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019
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