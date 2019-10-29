MSB'den açıklama: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.

İşte MSB'nin paylaşımı