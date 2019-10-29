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  3. MSB'den açıklama: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

MSB'den açıklama: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada rejim unsuru 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

MSB'den açıklama: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.

İşte MSB'nin paylaşımı

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