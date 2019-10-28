MSB'den açıklama: Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek