MSB'den açıklama: Rusya ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek
Etiketler : MSB, rusya, güvenli bölge
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