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MSB'den açıklama: tnik ve dini gruplar hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır

MSB'den açıklama yapıldı. Açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" denildi.

MSB'den açıklama: tnik ve dini gruplar hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.

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