MSB'den açıklama: tnik ve dini gruplar hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır
MSB'den açıklama yapıldı. Açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.
Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı
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