MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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