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MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın geçmişte katlettiği bebekler ile dünkü saldırıda ölen bebeklerin fotoğraflarını yan yana paylaşarak, "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" açıklamasını yaptı.

MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sivillere saldırarak çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan Ermenistan'a Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. Bakanlık katledilen bebeklerin fotoğraflarına yer verilen paylaşımın altına da dikkat çeken bir açıklama ekledi.

''BİZ SUSMAYACAĞIZ''

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi.

Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Biz susmayacağız

''BU FOTOĞRAF HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKMAYA YETER''

Öte yandan bir babanın ölen bebeğine sarıldığı fotoğrafı da paylaşan bakanlık, "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık. Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter" ifadeleri kullanıldı. 

MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Biz susmayacağız

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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