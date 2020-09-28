MSB'den Azerbaycan'a ''Yanınızdayız'' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a 'Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız' mesajı verdi. #TekMilletİkiDevlet #Azerbaycan etiketleriyle paylaşılan bu video izleyenlerden çokça beğeni aldı.