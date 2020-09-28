MSB'den Azerbaycan'a ''Yanınızdayız'' mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'a 'Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız' mesajı verdi. #TekMilletİkiDevlet #Azerbaycan etiketleriyle paylaşılan bu video izleyenlerden çokça beğeni aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, twitter üzerinden paylaştığı video da Ermenistan ile savaş halindeki Azerbaycan için 'Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız' dedi. Video vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşırken çokça beğeni ve yorum aldı.
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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
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