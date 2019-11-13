MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Su Altı Savunma (SAS) ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." denildi.
OKULLARIN TADİLATLARI İÇİN İNCELEME
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaparak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."
Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor. pic.twitter.com/AhcopCaLHf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019
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