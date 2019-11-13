MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." denildi.

OKULLARIN TADİLATLARI İÇİN İNCELEME

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaparak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."