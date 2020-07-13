MSB'den Burdur'da askeri birlikteki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Burdur'da askeri birlikteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev ise karantinaya alındı. Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldığı öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"58’nci P.Eğt.A.K.lığı/Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde COVID-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir."