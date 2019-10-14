MSB'den etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin açıklama

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." denildi.