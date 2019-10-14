MSB'den etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu..
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." denildi.
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