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  3. MSB'den etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin açıklama

MSB'den etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu..

MSB'den etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısına ilişkin açıklama

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." denildi.

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