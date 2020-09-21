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MSB'den flaş açıklama: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesine ilişkin yapılan paylaşımda "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadesine yer verildi.

MSB'den flaş açıklama: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesi ile ilgili paylaşımda bulunuldu. 

Bakanlığın paylaşımında Tovuz bölgesindeki ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiği ve bir Azerbaycan askerinin şehit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle

"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!"

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

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