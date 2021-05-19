MSB'den flaş açıklama: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Pençe operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi”