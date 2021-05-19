2021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005112312021 Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061101782021 Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1047900322021 Doğu Akdeniz Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3001124542021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1087104032021 İstanbul Galata Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209810036Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!2021 Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1020100672021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104390116Şarkıcı Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB'den flaş açıklama: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den flaş açıklama: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Pençe operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Pençe operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT