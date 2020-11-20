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  3. MSB'den flaş askerlik kararı: Sevk tarihleri ertelendi

MSB'den flaş askerlik kararı: Sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, askerlik askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin ertelendiği duyuruldu.

MSB'den flaş askerlik kararı: Sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.

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Berna Akkaya
Editör


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