Hindistan'ta beş katlı bina çöktü!MSB'den Giresun şehitleri için paylaşımUsain Bolt'un kovid-19 testi pozitif çıktıAK Partili önemli ismin koronavirüs testi pozitif çıktıMudanya'da binlerce balık kıyıya vurduSütlaç Tarifi, Sütlaç yapılışı, malzemeleriDoya Doya Moda 25 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Antalya'da iş makinesi kaplumbağa yuvalarını dağıttıGünlük burç yorumları 25 Ağustos Salı 2020DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonundaki ışık göründü!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB'den Giresun şehitleri için paylaşım

MSB'den Giresun şehitleri için paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki selde şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den Giresun şehitleri için paylaşım

Giresun'da yaşanan sel felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT