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MSB'den İrini operasyonu açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin yapılan açıklamada "Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." denildi.

MSB'den İrini operasyonu açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır.

Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İRİNİ HAREKATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi hakkında, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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