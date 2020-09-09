MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne anlamlı video!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılına özel bir video yayınladı. Muharebe görüntülerinin verildiği videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in kurtuluşunun 98.yılında sosyal medya hesabı twitter üzerinden ''İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz'' notuyla bir video yayımladı. O yıllardan kesitlerin verildiği görüntülerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözleri de paylaşıldı.

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