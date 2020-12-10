MSB'den Karabağ zaferi ile ilgili özel paylaşım!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter üzerinden bugün yapılacak olan Karabağ zaferi kutlamaları dolayısıyla videolu bir paylaşım gerçekleştirdi. Videoda askerlerin savaş anları ve zafer yürüyüşleriyle ilgili görüntülere yer verildi.
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10 Aralık 2020 Perşembe 11:39
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