MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması (2)

TSK'NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI YERLERDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki bölgelerde çekilen görüntüleri paylaşarak, hayatın normale dönmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de tarafından paylaşıldı.

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Kaynak: DHA