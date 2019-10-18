MSB'den "kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddialarla ilgili açıklama

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır."

İşte MSB'nin o paylaşımı