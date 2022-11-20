MSB'den nokta operasyon! Bakan Akar açıkladı: Hesap sormaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine teröristler tarafından Türkiye’ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ hava harekâtı icra edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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MSB'den nokta operasyon! Bakan Akar açıkladı: Hesap sormaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, “PENÇE KILIÇ Hava Harekatı” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı icra edilmiştir” denildi.

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekatı icra ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi: "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı ile devam ettiğini belirtti.

Harekata katılan pilotlar Bakan Akar'ın sözlerinin ardından telsizden, "Bizler olduğumuz sürece, Türk hava sahası ve Türkiye sınırları her zaman emniyette olacaktır" ifadelerini kullandı.

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