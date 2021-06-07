MSB'den Pakistan'daki tren kazasına ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Pakistan'da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

30’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği kazada 50'den fazla yaralı olduğu belirtilidi. Bakanlık, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan’da meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla Pakistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla yaralı olduğunu üzüntüyle öğrendik. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

PAKİSTAN'DA TREN KAZASI

Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin ise yaralandığı duyurdu.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti. Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara Pakistan ordusu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, sosyal medya hesabında Sindh eyaletindeki tren kazası ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Kazaya ilişkin soruşturma talimatı verildi.

Pakistan'da feci tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı