MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'ye düzenlenen Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Pençe - Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etme stratejimiz kapsamında; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derlik bölgelerine Pençe - Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir.

MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

İcra edilen Pençe - Kılıç Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

Aslı milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir. "

MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi

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