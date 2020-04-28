MSB'den silah başında oruç açan Mehmetçik için video

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde görevli Mehmetçik'in koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yaptığı anları paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" denilerek, silah başında oruçlarını açan askerlerin bulundu bir video paylaşıldı. Videoda, Suriye'nin İdlib kenti ile Telmalid köyünde iftar yapan askerler yer aldı.

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Kaynak: DHA