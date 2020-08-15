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  3. MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."

MSB'den son dakika açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadesi kullanıldı.

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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