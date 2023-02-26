Msindisi Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Msindisi Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Msindisi Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Msindisi Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Msindisi Ndlovu 16 Ekim 2001 tarihinde Rustenburg, Northwest şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Msindisi Ndlovu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Msindisi Ndlovu'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Msindisi Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Msindisi Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Msindisi Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Msindisi Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2022 yılında AmaZulu FC

Msindisi Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Msindisi Ndlovu şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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