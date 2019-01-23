MSKÜ'den patentli şampuanla bir ilk

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KOZMER) üretilen şampuanın patenti alındı. Şampuanın kepeği ve saç dökülmesini önlediğini belirten KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, "Patent bir projenin 10 yıl sonra gelebileceği noktadır. Bilimin ve endüstrinin kesişme noktasıdır" dedi.

MSKÜ bünyesinde Prof. Dr. Nazan Demir'in girişimiyle 5 yıl önce kurulan KOZMER, ilk ürün patentini, şampuan geliştirerek aldı. 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvuruya, 23 Temmuz 2018'te olumlu yanıt verildi. Patent süreci hakkında bilgi vererek yaptıkları çalışmaları anlatan KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, "Bu patent çalışmamız, bir üniversite personelin saçındaki azalmayla ilgili deneme ürünümüz olup olmadığını sorması üzerine başlamıştır diyebiliriz. Bu konu pek çok kişiyi etkileyen bir sorun olup, dökülmeyle ilgiliydi. Bizim böyle bir ürünümüz yoktu. Temel hedef araştırması yapmak ve ürün geliştirmek amacıyla aylar süren uzun bir laboratuvar çalışmasından sonra bazı ürünlere ulaştık. Öncelikle kendimiz denedik. Biz de pozitif sonuçlar verdiğini görünce, ürününün optimizasyonuyla ilgili de 1 yıla yakın çalıştık. Daha sonra Teknoloji Transfer Ofisi üstünden sadece bu ürünle ilgili değil, bu süreçte yakaladığımız başka etken maddeler için de patent başvurusunda bulunduk" dedi.

Patentin önemine değinen Prof. Dr. Demir, "Patent, bir projenin 10 yıl sonra gelebileceği noktadır. Bilimin ve endüstrinin kesişme noktasıdır. Görünüşe göre sadece üniversitemizin değil, ülkemizin üniversite üzerinden alınan bu ilk şampuan patentinin önemi kavrayabilmek önemlidir. Üniversite bunu KOZMER üstünden kendisi de üretebilir ya da dünyanın en önemli şirketleri üstünden de üretebilir. Yeter ki önemi anlaşılsın" diye konuştu.

Ekonomik getirisi nedeniyle şampuan üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Demir, bu tür ürünlerin çok büyük pazar payına sahip olduğunu kaydetti. Yeterli desteği göremediklerini de dile getiren Prof. Dr. Nazan Demir, "Patentler bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olan patentli üretimde, Türkiye maalesef dünya liginde ilk 20'ye giremedi. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada toplam 243 bin 500 patent başvurusu yapıldı. Türkiye yaptığı 1235'i başvuru ile patent liginde 21'inci sırada yer aldı. Bu sayılardan da görüldüğü üzere ülkemizin patentle ilgili hedeflerine bir an önce ulaşmak için çaba harcaması şarttır" dedi.

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DHA