MSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 MSÜ sınavı hakkında son yaptığı açıklamada, ''Değerli adaylarımız,

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Peki; MSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanı nasıl hesaplanır?

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

MSÜ sınavı 4 Nisan'da uygulanmıştı. Adaylar sınav için 110 TL ücret yatırmıştı. Haftalardır merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI

2021-MSÜ sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

MSÜ CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

MSÜ 2021 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM MSÜ 2021 başvuru kılavuzunda konuya ilişkin yer verilen bilgiler şöyle;

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart

sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı

puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek

adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Aday Başvuru Formunun “SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında; “1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır. “2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucu; adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak.

MSÜ TABAN PUANI 2020

2021 MSÜ tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Ancak 2021 yılı tavan ve taban puanları şöyle;



KADIN ADAYLAR

*HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

*KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

*DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

*KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

ERKEK ADAYLAR

*HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

*KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

*DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

*KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420