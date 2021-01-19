2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi sınavının tarihi de netlik kazandı. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı nisanın ilk haftası yapılacak. Peki; MSÜ başvuru nereden yapılır? MSÜ sınavı nasıl oluyor? MSÜ sınav ücreti 2021 ne kadar? MSÜ sınav ücreti nereye yatırılır?

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN 2021?

MSÜ sınavı için başvurular 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi ise 3 Mart 2021 olarak açıklandı.

MSÜ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklar.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2021 MSÜ sınav ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ SINAVI NASIL OLUYOR?

Sınavda Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru çıkacak. Adaylara soruları çözmeleri için 135 dakika süre verilecek.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı bildirildi.